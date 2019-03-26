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Электрички временно следуют без остановок на 3 платформах Курского направления МЖД
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Марта 2019, 10:52
Как проинформировала пресс-служба «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК), что электропоезда из Москвы по техническим причинам временно не останавливаются на платформах «Красный Строитель», «Щербинка» и «Силикатная».
Отмечается, что по техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Курском направлении. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.
Временно поезда из Москвы следуют без остановок на платформах «Красный Строитель», «Щербинка» и «Силикатная».
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