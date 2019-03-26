26марта 2019
вторник
|
Число занятых в малом и среднем бизнесе планируют увеличить в Подмосковье на 40% к 2025 г
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 26 Марта 2019, 10:54
Как проинформировала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, что число работающих на предприятиях малого и среднего бизнеса в Подмосковье должно возрасти на 40% к 2025 году.
В прошлом году на предприятиях малого и среднего бизнеса в Подмосковье был задействован 1 миллион человек.
Отмечается, что основное внимание сосредоточат на муниципалитетах с недостаточной доходной обеспеченностью.
Мухтиярова добавила, что наша задача – последовательно реализовывать меры, направленные на развитие экономического потенциала региона.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода 0 -2
утром -1 +1 днем +3 +5
Котировки
Партнеры