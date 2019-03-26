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Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Богородском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Марта 2019, 10:59
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по региону, что в Богородском городском округе нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны, угрозы для населения нет.
25 марта в 18:00 от оперативного дежурного ЕДДС Богородского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступил сигнал об обнаружении авиабомбы (ФАБ-25) времен ВОВ.
Отмечается, что угрозы для населения нет. Выставлена охрана силами ОВД Богородского городского округа. Подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпаса в Ногинский СЦ МЧС России, работы запланированы на 26 марта.
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