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В Люберцах разыскивают 16‑летнюю девочку, пропавшую больше недели назад
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Общество — 27 Марта 2019, 11:20
Как информируется на официальном сайте отряда, что добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 16-летнюю девочку, которая пропала в подмосковных Люберцах больше недели назад.
Отмечается, что пропала Голова Александра Сергеевна, 16 лет, город Люберцы. С 18 марта 2019 года ее местонахождение неизвестно.
Рост девочки 166 сантиметров, она нормального телосложения, волосы темные, прямые до плеч, глаза карие. Была одета в черную куртку-парку с рыжим искусственным мехом, синие брюки, черные сапоги до колена. С собой была черная сумка.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Головы, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112». Также требуются добровольцы для расклеивания ориентировок в Люберцах.
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