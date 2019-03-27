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Разин заложит камень под строительство мясоперерабатывающего завода в Коломенском округе
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Общество — 27 Марта 2019, 11:28
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской̆ области Андрей Разин 27 марта заложит первый камень под строительство нового предприятия по производству колбас и мясных деликатесов в Коломенском городском округе.
Разин подчеркнул, что проект реализует предприятие «Агрофуд» в Коломенском городском округе. Производственная мощность будущего завода по производству колбас и деликатесов из мяса составит 4800 тонн продукции в год.
«Агрофуд» является совместным предприятием российских инвесторов и венгерского собственника мясоперерабатывающего завода «Хунгарофуд-2009», успешно работающего на рынке Европейского Союза.
Для создания нового предприятия планируется закупить самое передовое технологическое оборудование. Здесь будут внедрены современные технологии производства, используемые европейскими партнерами.
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