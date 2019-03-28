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На выходных в Московском регионе будет тепло и без осадков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Марта 2019, 12:02
Как рассказал дежурный синоптик центра погоды «Фобос», что в последние дни недели в Подмосковье и Москве ожидается теплая погода без осадков.
29 марта придет теплый фронт. Будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Ночные температуры в Москве составят 0 – минус 2, в Подмосковье от 0 до минус 5.
30 и 31 марта ожидается потепление. Ночью 30 марта будет от 0 до плюс 2 в Москве и от минус 2 до плюс 3 в Подмосковье. Дневные температуры составят от плюс 7 до плюс 9 в столице и плюс 5-10 в Московской области. 31 марта ночные температуры в Московском регионе составят от 0 до плюс 5, и дневные - от плюс 5 до плюс 10 градусов.
Синоптик уточнил, что на выходных ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Атмосферное давление немного понизится и будет составлять 744-747 миллиметров ртутного столба.
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