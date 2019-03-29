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На ЦКАД‑3 начали собирать русловой пролет моста через канал имени Москвы
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Общество — 29 Марта 2019, 10:53
Как информирует пресс-служба ГК «Автодор», что строители приступили к сборке руслового пролета моста через канал имени Москвы на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Отмечается, что до этого на ЦКАД-3 в подмосковном Дмитровском городском округе возвели экодук – мост для перехода диких животных через трассу. Мостовое сооружение имеет 53 метра в длину и 21 метр в ширину.
Для строительства моста через канал имени Москвы в рамках третьего пускового комплекса ЦКАД в период навигации могут быть введены технологические окна в движении судов продолжительностью до трех часов.
Государственная компания «Автодор» уже обратилась в Росморречфлот с просьбой оказать содействие в предоставлении технологических перерывов в движении судов в створе моста в период навигации.
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