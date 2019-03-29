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Названы самые востребованные профессии в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Марта 2019, 10:58
Как рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская, что на данный момент в Подмосковье наиболее востребованы токари, электрогазосварщики, электромонтеры, водители, повара и слесари-ремонтники.
Фаевская подчеркнула, что среди наиболее востребованных специалистов можно назвать токарей, электрогазосварщиков, электромонтеров, водителей, поваров, слесарей-ремонтников. Высока потребность во врачах, медсестрах, инженерах, конструкторах, технологах, техниках, менеджерах, воспитателях.
С точки зрения профессий будущего самыми востребованными отраслями являются биология, медицина, IT, робототехника и химия. В тренде останутся инженерные специальности, проектировщики и архитекторы, добавила министр.
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