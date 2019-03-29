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В Богородском округе 22‑летнего рецидивиста задержали за магазинные кражи
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Марта 2019, 11:00
Как проинформировала пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции МУ МВД России «Ногинское» задержали ранее неоднократно судимого 22-летнего жителя Богородского городского округа, которого подозревают в совершении серии краж из сетевых магазинов.
Начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова сообщила, что установлено, что злоумышленник, находясь в магазине, расположенном на улице 3-го Интернационала, выбрал продукты питания и, не оплачивая их, спокойно покинул помещение.
После изучения записей с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления.
В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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