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В Богородском округе 22‑летнего рецидивиста задержали за магазинные кражи

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Общество — 29 Марта 2019, 11:00

Как проинформировала пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции МУ МВД России «Ногинское» задержали ранее неоднократно судимого 22-летнего жителя Богородского городского округа, которого подозревают в совершении серии краж из сетевых магазинов.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова сообщила, что установлено, что злоумышленник, находясь в магазине, расположенном на улице 3-го Интернационала, выбрал продукты питания и, не оплачивая их, спокойно покинул помещение.

После изучения записей с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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