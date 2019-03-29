29марта 2019
пятница
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Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Марта 2019, 11:09
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 29 марта в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь, температура воздуха прогреется до плюс 6 градусов.
Отмечается, что по сведениям Метеобюро Москвы и области 29 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит от 4 до 6 градусов, по области от 1 до 6 градусов.
Ветер ожидается западного, юго-западного направления 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
Синоптики отмечают, что такая погода неблагоприятна для тех у кого наблюдаются хронические заболевания бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата.
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