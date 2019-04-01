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Подмосковье обеспечено семенами сельхозкультур на 80%
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Апреля 2019, 12:36
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что на данный момент Подмосковье обеспечило себя семенами для весенней посевной кампании более чем на 80%.
Он отметил, что на данный момент регион обеспечен семенами более чем на 80%, минеральными удобрениями – на 85%, химическими средствами защиты – на 90%, горюче-смазочными материалами – на 40% от потребности. Все показатели имеют хороший плюс к показателям на текущую дату прошлого года.
Затраты на посевную кампанию в 2019 году составят порядка 6 миллиардов рублей. Эти средства необходимы для приобретения семян, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.
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