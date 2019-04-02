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Стали известны лидеры по благоустройству военных городков Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2019, 12:05
Как проинформировал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, что Власиха, Балашиха входят в число лидеров по реализации программ по приведению в порядок военных городков Подмосковья, отстают по благоустройству поселок Новый в Красногорске и Нестерово в Рузском округе.
Хромушин подчеркнул, что Балашиха является лидером и по Северному, и по Заре. По Молодежному - здесь один крупный объект, администрация максимально содействует, поэтому у нас в «зеленой» зоне по очистным сооружениям.
Он уточнил, что с низким исполнением дорожных карт - поселок Новый в Красногорске, военные городки Нестерово и Мишинка в Рузском городском округе, Новый Городок в Одинцовском городском округе.
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