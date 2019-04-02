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Около 3,2 млрд руб выделили на благоустройство военных городков Подмосковья до 2021 года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2019, 12:08
Как проинформировал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, что с 2019 по 2021 год на благоустройство военных городков в Подмосковье выделили более 3,2 миллиарда рублей, с 2014 по 2018 годы на военные городки выделяли около 5 миллиардов рублей.
Хромушин подчеркнул, что на данный момент остались 12 муниципалитетов, 26 военных городков, соответственно финансирование 3,2 миллиарда рублей.
Он рассказал, что с 2014 по 2018 годы на военные городки выделяли около 5 миллиардов рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание военным городкам.
В военных городках проживают 500 тысяч человек. Состояние - особенно ЖКХ, состояние дорог требовало особого внимания.
Он добавил, что главы территорий, в которые входят военные городки, также должны внимательно относиться к очередному ремонтно-строительному сезону.
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