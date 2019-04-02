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Около 16 тыс новых пользователей зарегистрировались на «Доброделе» за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2019, 12:10
Как проинформировал министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар, что за прошедшую неделю на подмосковном портале «Добродел» зарегистрировалось около 16000 новых пользователей.
Рымар подчеркнул, что было получено около 19 000 сообщений о проблемах. Было отвечено на 28 000 сообщений. С 8500 жители не согласились, при этом мы видим, что с точки зрения количества отклоненных пользователями решений уменьшается.
Он отметил, что чаще всего за прошедшую неделю на портале регистрировались жители Балашихи, Красногорска, Одинцова.
Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.
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