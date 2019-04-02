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Прием сообщений жителей Подмосковья возобновили в приложении «Народный инспектор»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2019, 12:13
Как проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, что приложение «Народный инспектор» с начала апреля возобновило прием обращений от жителей.
Мобильное приложение «Народный инспектор» запущено по инициативе губернатора Подмосковья.
Воробьев отметил, что с 1 апреля мы возобновляем прием сообщений на «Народном инспекторе», прошу обратить на это внимание.
Приложение дает возможность направлять сообщения о правонарушениях в сфере чистоты, порядка и благоустройства с использованием транспортных средств.
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