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Застройщик ЖК на западе Москвы может приступить к продаже квартир
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Общество — 3 Апреля 2019, 13:29
Как проинформировала пресс-служба ведомства, что Москомстройинвест одобрил реализацию квартир в жилом доме, который строят на улице Красных зорь в Можайском районе столицы.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова подчеркнула, что заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС) выдано ООО «Специализированный застройщик «Красные зори», которое возводит этот объект.
Проектом предусмотрено возведение жилого многоквартирного дома переменной этажности (два корпуса 8 и 15 этажей) с общей подземной встроенно-пристроенной автостоянкой и нежилыми помещениями. Дворовая территория также будет благоустроена.
Общая площадь объекта составит 14178 квадратных метров. Завершить проект намечено в 2021 году.
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