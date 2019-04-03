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Жители Подмосковья на «Доброделе» выбрали около 2 тыс медучреждений для благоустройства
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Апреля 2019, 13:32
Как информирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что завершилось голосование по капремонту и благоустройству медучреждений в Подмосковье на портале «Добродел».
Министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев подчеркнул, что опрос по ремонту и благоустройству медорганизаций Подмосковья подошел к концу. В нем приняли участие более 12000 человек.
Он отметил, что населением было выбрано порядка 2000 медучреждений, нуждающихся в ремонте. Из них самыми активными стали жители таких городских округов, как Домодедово, Озеры, Щелково, Красногорск и Шатура.
Глава Минздрава пояснил, что в рамках голосования участники оставляли свои пожелания и прикрепляли фотографии всех недочетов.
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