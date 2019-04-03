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12 новых остановок общественного транспорта появились вблизи завода Mercedes в Подмосковье
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Общество — 3 Апреля 2019, 13:35
Как информирует пресс-служба администрации Солнечногорского района, что около автомобильного завода Mercedes-Benz в городском округе Солнечногорск появились 12 современных остановочных павильонов.
Отмечается, что остановки выполнены из перфорированной металлической панели, каркаса и солнцезащитной крыши, также оснащены лавочками и урнами. Всего до конца года на территории округа будет установлено более 120 таких павильонов.
Глава района Владимир Слепцов подчеркнул, что новые остановки позволят сотрудникам завода и жителям с комфортом ожидать общественный транспорт. В планах – масштабное благоустройство территории, прилегающей к заводу.
На данный момент остановочные павильоны уже установили на автомобильной дороге «Ложки – Поварово – Пятница». Работы будут продолжены.
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