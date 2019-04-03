03
апреля 2019
среда
 
Главная  /  Общество  /  12 новых остановок общественного транспорта появились вблизи завода Mercedes в Подмосковье

12 новых остановок общественного транспорта появились вблизи завода Mercedes в Подмосковье

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Апреля 2019, 13:35

Как информирует пресс-служба администрации Солнечногорского района, что около автомобильного завода Mercedes-Benz в городском округе Солнечногорск появились 12 современных остановочных павильонов.

Отмечается, что остановки выполнены из перфорированной металлической панели, каркаса и солнцезащитной крыши, также оснащены лавочками и урнами. Всего до конца года на территории округа будет установлено более 120 таких павильонов.

Глава района Владимир Слепцов подчеркнул, что новые остановки позволят сотрудникам завода и жителям с комфортом ожидать общественный транспорт. В планах – масштабное благоустройство территории, прилегающей к заводу.

На данный момент остановочные павильоны уже установили на автомобильной дороге «Ложки – Поварово – Пятница». Работы будут продолжены.


Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  РЖД  Родники  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
Актуальные Новости 		  ﻿
Погода +7 +9
вечером 0 +2 ночью -2 -4
Котировки
USD ЦБ РФ 65,4726 0.0550
EUR ЦБ РФ 73,3162 -0.1805

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp