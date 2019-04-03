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Свыше 500 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в независимом тестировании в 2018 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Апреля 2019, 13:37
Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что более 500 000 подмосковных школьников приняли участие в независимом тестировании на Школьном портале региона.
Отмечается, что за 2018 год более 500 000 подмосковных школьников воспользовались возможностью пройти добровольное независимое тестирование на Школьном портале Московской области – это более 65% всех обучающихся. За год ребята решили почти 5 миллионов тестов.
Самыми популярными предметами стали русский язык – свыше 2 миллионов пройденных тестов, а также математика – более 1,5 миллионов тестов.
Забралова подчеркнула, что система независимых тестирований охватывает школьный курс по всем предметам, регулярно обновляется и пополняется. Проверить знания учащиеся могут как по итогам изучения курса, так и по отдельным темам и модулям.
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