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В Подмосковье разыскивают налетчика на инкассаторов, застрелившего двух человек
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Апреля 2019, 11:20
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что Подмосковная полиция разыскивает мужчину средних лет, которого подозревают в совершении убийств и вооруженных разбойных нападений на инкассаторов.
Начальник пресс-службы главка подмосковной полиции Татьяна Петрова отметила, что в ноябре 2014 года злоумышленник, находясь на автомобильной парковке возле супермаркета в поселке Андреевка Солнечногорского района, выстрелил из ружья в сотрудника инкассации, укладывающего денежные средства в служебную автомашину, после чего похитил 8 миллионов рублей и скрылся с места преступления.
В январе 2017 года вблизи одного из торговых центров в Химках подозреваемый застрелил из ружья охранника, после чего попытался похитить деньги у сотрудника инкассации, однако последнему удалось убежать.
Сейчас полицейские пытаются установить местонахождение злоумышленника. Граждан, располагающих информацией о его личности и местонахождении, просят обратиться в управление уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области по телефонам: 8 (495) 609-77-78, 8 (495) 609-77-76, 8 (495) 609-77-78.
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