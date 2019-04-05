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Ребенка, пострадавшего в смертельном ДТП в Домодедове, перевели на лечение в Москву
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Общество — 5 Апреля 2019, 12:42
Как проинформировала пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что ребенка, пострадавшего в ДТП на трассе М-4 «Дон» в подмосковном Домодедове, перевели в Москву, второй пострадавший находится на лечении в Подмосковье.
Отмечается, что 4 апреля около 5 утра на 65-м километре трассы М-4 «Дон» произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, который перевозил пассажиров из Тулы в Москву, с грузовым автомобилем Scania. После столкновения произошло возгорание газового баллона двигателя минивэна. В результате на месте погибли шесть пассажиров минивэна, еще два пассажира – мужчина и ребенок – госпитализированы в Домодедовскую городскую центральную больницу.
Один пострадавший в результате ДТП в городском округе Домодедово продолжает находиться на лечении в Домодедовской больнице в тяжелом состоянии. Вторая пострадавшая – девочка – переведена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения города Москвы.
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