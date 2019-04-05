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Свыше 14 тыс жителей Подмосковья проголосовали за строительство новых школ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Апреля 2019, 12:48
Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что 14000 подмосковных жителей приняли участие в опросе по поводу строительства новых школ в регионе, голосование проходит на портале «Добродел» и завершится 25 апреля.
Отмечается, что голосование проводится с целью определения приоритетных мест для строительства новых образовательных объектов.
Забралова подчеркнула, что в голосовании принимают участие 17 муниципалитетов, среди них: Истра, Красногорск, Одинцовский, Мытищи, Богородский, Домодедово и другие. Жители активно голосуют, а также оставляют комментарии. Мы рассмотрим предложения каждого, учтем их при формировании программы строительства школ.
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