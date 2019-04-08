08апреля 2019
понедельник
|
Работа аэропортов Московского региона изменится до 22 апреля из‑за репетиций парада Победы
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Апреля 2019, 13:22
В связи с подготовкой к параду Победы в небе над Московским регионом вводятся временные ограничения на полет самолетов. Ограничения будут действовать до 22 апреля.
Как проинформировали в ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», ограничения вводятся на 25 минут 8, 10, 12, 15, 17, 19 и 22 апреля.
Столичный аэропорт «Внуково» не будет в эти дни принимать и отправлять рейсы с 7:40 до 8:05. Работа аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» будет ограничена с 7:45 до 8:10. Московский аэропорт «Шереметьево» будет работать без ограничений».
Ограничения коснутся незначительного количества рейсов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +7 +9
вечером +7 +9 ночью +6 +8
Котировки
Партнеры