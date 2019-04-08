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В Подмосковье запустили горячую линию по вопросам качества услуг в предприятиях общепита
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Апреля 2019, 13:28
Как информируется на сайте ведомства, что с 8 апреля управление Роспотребнадзора по Московской области проводит консультирование по вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания, горячая линия будет работать по 28 апреля.
Отмечается, что консультации можно получить по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43, а также по телефону горячей линии: 8-498-684-48-11.
Горячая линия посвящена нормативным требованиям к предприятиям общественного питания, рекомендациям по размещению, открытию и организации работы в предприятиях общественного питания. Также можно будет узнать, куда писать обращение потребителю в случае некачественного обслуживания в предприятии общественного питания и где можно получить информацию о качестве продукции, находящейся в обороте.
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