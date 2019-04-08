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«Желтый» уровень опасности из‑за ветра продлили в Московском регионе на 9 апреля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Апреля 2019, 13:33
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве на 9 апреля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.
«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 33 часа.
Такой же уровень опасности объявили на территории Брянской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей.
В Подмосковье и Москве 9 апреля будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Порывы ветра будут усиливаться до 15 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 5-7 градусов, днем — плюс 14-16.
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