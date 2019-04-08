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На этой неделе погода в Московском регионе будет теплой и облачной
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Апреля 2019, 13:59
Как проинформировал ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, что всю новую рабочую неделю в Москве и Подмосковье будет теплая и облачная погода, возможны дожди, солнце проглянет только на выходных.
Цыганков отметил, что неделя будет теплой. Антициклон потихоньку отходит, на его смену с запада подходит серия циклонов. В связи с этим до пятницы будет увеличенная облачность. Всю рабочую неделю будет облачно, и только в субботу и воскресенье появится солнце.
На протяжении всей недели температура по ночам будет на уровне плюс 1-5 градусов. Днем в понедельник ожидается 9-12 градусов тепла, во вторник - уже до плюс 16 градусов, в среду - до 11-14 градусов.
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