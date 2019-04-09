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СК начал проверку информации о проживании детей в захламленной квартире в Мытищах
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Апреля 2019, 13:59
Как информирует пресс-служба ведомства, что следственные органы Главного следственного управления СК России по Московской области организовали доследственную проверку по информации о проживании четырех детей в антисанитарных условиях в захламленной квартире в Мытищах.
Отмечается, что в марте в захламленной квартире в Мытищах благодаря телефонному звонку соседей обнаружили четырех детей в возрасте от 2 до 8 лет. Свидетельство о рождении было только у старшей девочки. Детей забрали у матери и перевели в социальные учреждения.
В отношении 32-летней москвички, матери четверых детей, полиция Подмосковья уже возбудила уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».
При проверке полиции было установлено, что мама зарегистрирована в Москве, проживает с детьми у своей матери. С ее слов, свидетельства о рождении детям она не оформляла, поскольку рожала дома.
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