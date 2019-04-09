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Гроза может прогреметь в Московском регионе 10 апреля
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Апреля 2019, 14:01
Как информируется на сайте «Метеоновости», что жителей Московского регионе предупредили о возможной грозе 10 апреля, в этот день гроза в столице наблюдалась до этого в 1954 году.
Отмечается, что грозы в Подмосковье и Москве могут происходить круглый год, даже в январе. Весной они, как правило, сопровождаются дождями, реже – сильным ветром. В прошлом году первая весенняя гроза наблюдалась в Москве 17 апреля.
Как информируют синоптики, что вероятность развития грозовой деятельности есть и завтра, 10 апреля, когда холодный фронт циклона с Ленинградской области будет пересекать Московский регион.
В этот день гроза в Москве наблюдалась очень давно, в 1954 году.
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