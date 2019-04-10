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В Жуковском завершается реконструкция театра «Стрела»
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Общество — 10 Апреля 2019, 10:39
Как рассказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева, что в подмосковном Жуковском завершается реконструкция муниципального театра «Стрела», к открытию здания театра труппа готовит особенное представление.
Ширалиева подчеркнула, что это здание - классический образец эпохи сталинского ампира. В этом здании можно играть все – оно просторное, с огромными лестницами и большим backstage-пространством.
К открытию труппа театра готовит специальное действо с фрагментами самых успешных спектаклей «Стрелы».
История театра началась в 1984 году, когда группа увлеченных актеров-любителей под руководством Натальи Ступиной была признана народным театром. На данный момент труппа состоит из 20 актеров.
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