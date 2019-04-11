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В Подмосковье подготовили план по строительству жилья до 2025 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Апреля 2019, 11:31
Как информируется на сайте министерства экономики и финансов Московской области, что подмосковные власти утвердили паспорт регионального проекта «Жилье», в котором обозначены плановые показатели по строительству и вводу в строй многоквартирных домов до 2025 года.
Отмечается, что основная цель проекта: обеспечение достаточных объемов строительства и ввода жилья в Московской области к 2024 году 3,6 миллиона квадратных метров путем реализации программ стимулирования жилищного строительства, вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства.
Согласно паспорту регпроекта, в прошлом году ввод жилья в многоквартирных домах в Подмосковье составил 4,7 миллиона квадратных метров.
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