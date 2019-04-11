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Переменная облачность и до 12 градусов тепла ожидается в Московском регионе в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Апреля 2019, 11:37
Как информируется на сайте «Метеоновости», что переменная облачность, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается 11 апреля в Москве и Подмосковье.
Отмечается, что предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 9-11, по области плюс 7-12 градусов.
Ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.
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