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Не менее 10 тысяч детей в Подмосковье получат бесплатные путевки в лагеря в 2024 году

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Апреля 2019, 09:56

Как информируется на сайте министерства экономики и финансов Московской области, что в 2024 году как минимум 10 000 подмосковных детей обеспечат бесплатными путевками в оздоровительные лагеря, не менее 1400 бесплатных путевок предоставят в лагеря военно-патриотической направленности.

Отмечается, что в Подмосковье реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», он рассчитан до конца 2024 года.

Так, в 2024 году не менее 10 000 детей будут обеспечены бесплатными путевками в организации отдыха и оздоровления. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды. Их также обеспечат бесплатным проездом на междугородном транспорте к санаторно-курортной организации и обратно.

Кроме того, будет обеспечено 100% предоставление проезда организованных групп детей к местам их отдыха.


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