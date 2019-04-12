12апреля 2019
пятница
|
Не менее 10 тысяч детей в Подмосковье получат бесплатные путевки в лагеря в 2024 году
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 12 Апреля 2019, 09:56
Как информируется на сайте министерства экономики и финансов Московской области, что в 2024 году как минимум 10 000 подмосковных детей обеспечат бесплатными путевками в оздоровительные лагеря, не менее 1400 бесплатных путевок предоставят в лагеря военно-патриотической направленности.
Отмечается, что в Подмосковье реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», он рассчитан до конца 2024 года.
Так, в 2024 году не менее 10 000 детей будут обеспечены бесплатными путевками в организации отдыха и оздоровления. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды. Их также обеспечат бесплатным проездом на междугородном транспорте к санаторно-курортной организации и обратно.
Кроме того, будет обеспечено 100% предоставление проезда организованных групп детей к местам их отдыха.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +4 +6
вечером +3 +5 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры