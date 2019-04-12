12апреля 2019
пятница
|
Дождь и до плюс 9 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 12 Апреля 2019, 09:59
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 12 апреля ожидается дождливая погода в Москве и Подмосковье, максимальная температура воздуха составит плюс 9 градусов.
Отмечается, что предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне атмосферного фронта. При облачной погоде временами ожидается дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 7-9, по области 4-9 градусов тепла.
Ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.
12 апреля в столичном регионе атмосферное давление вновь будет расти, и ожидается уже на 4-5 единиц выше нормы.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +4 +6
вечером +3 +5 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры