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Авторы трех лучших фото с подмосковных субботников получат призы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Апреля 2019, 11:35
Как информируется в Instagram-аккаунте министерства благоустройства Московской области, что они проводят в социальных сетях фотоконкурс среди участников субботников в Подмосковье, трое победителей получат в подарок переносные мангалы.
Отмечается, что с 11 по 28 апреля выложи фото убранной территории до и после с тегом #грязинет. Мы отберем лучшие три фото в номинациях: самое массовое фото, креативное фото, лучшее семейное фото на субботнике. Результаты будут подведены 30 апреля», – говорится в сообщении.
Жителям Подмосковья напомнили, что они могут убрать свою улицу или двор не только в субботу, но и в любой другой день до 28 апреля включительно. На время акции страницы участников конкурса в Instagram должны быть открыты.
Информация о победителях будет выложена 30 апреля в аккаунте министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина @mikhailkhaykin.
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