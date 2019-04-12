12апреля 2019
пятница
|
Восстановлен порядок остановок электричек на участке Мытищи – Москва после сбоя
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 12 Апреля 2019, 11:39
Как информирует пресс-служба МЖД, что на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) после ранее случившегося сбоя электрички, следующие в сторону Москвы, останавливаются в соответствии с маршрутом.
Отмечается, что утром 12 апреля на Ярославском направлении МЖД электрички следовали с увеличенным интервалом, также изменился порядок остановок.
Железнодорожники восстановили порядок остановок электричкам на участке Мытищи – Москва Ярославского направления Московской железной дороги. В настоящее время электрички, следующие в сторону Москвы, останавливаются в соответствии с маршрутом. МЖД принимает все меры для введения движения поездов в график.
Причиной увеличенного интервала движения поездов и изменения порядка проследования остановок стала неисправность техники компании-подрядчика, находившейся на одном из путей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +4 +6
вечером +3 +5 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры