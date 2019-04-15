15апреля 2019
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Солнечная и теплая погода ожидается в Московском регионе в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Апреля 2019, 10:03
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 15 апреля в Москве и Подмосковье ожидается теплая и солнечная погода без осадков, температура воздуха зафиксируется на отметке 11 градусов тепла.
Отмечается, что начало рабочей недели для жителей Москвы и Подмосковья ознаменуется солнечной и теплой погодой. Погожий антициклон усилит свое влияние и вытеснит из региона осадки. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормального. При переменной облачности осадков не ожидается, а в послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 9 - 11 градусов, по области до 6 -11 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
Синоптики отмечают, что перемены в погоде должны положительно сказаться на настроении и самочувствии жителей мегаполиса и не должны вызвать каких-либо метеопатических реакций.
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