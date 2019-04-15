15апреля 2019
понедельник
|
Родители в Подмосковье смогут записать ребенка в различные кружки и секции с понедельника
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 15 Апреля 2019, 10:05
Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Ольги Забраловой, что в Подмосковье с 15 апреля начнет работу основной набор в кружки и секции, подать заявку родители смогут через региональный портал государственных услуг.
Забралова подчеркнула, что с 15 апреля в Подмосковье стартует основной набор в кружки и секции региона, он продлится до 15 июня. Самостоятельно записаться на занятия могут ребята, достигшие 14-летнего возраста, за ребят младше заявление может подать законный представитель.
Она дополнила, что записать ребенка в секцию или кружок можно через региональный портал государственных услуг: на сайте возможно выбрать занятие в зависимости от возраста ребенка, а также узнать о наличии свободных мест в той или иной секции.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +6 +8
вечером +1 +3 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры