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Родители в Подмосковье смогут записать ребенка в различные кружки и секции с понедельника

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Общество — 15 Апреля 2019, 10:05

Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Ольги Забраловой, что в Подмосковье с 15 апреля начнет работу основной набор в кружки и секции, подать заявку родители смогут через региональный портал государственных услуг.

Забралова подчеркнула, что с 15 апреля в Подмосковье стартует основной набор в кружки и секции региона, он продлится до 15 июня. Самостоятельно записаться на занятия могут ребята, достигшие 14-летнего возраста, за ребят младше заявление может подать законный представитель.

Она дополнила, что записать ребенка в секцию или кружок можно через региональный портал государственных услуг: на сайте возможно выбрать занятие в зависимости от возраста ребенка, а также узнать о наличии свободных мест в той или иной секции.


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