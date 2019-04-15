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МФТИ поможет подготовить учителей физики для работы в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Апреля 2019, 12:05
Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что 15 апреля стартовал совместный проект подмосковных вузов и Московского физико-технического института по подготовке учителей физики для работы в регионе.
Забралова отметила, что в рамках проекта на площадке Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве в течение четырех дней пройдет интенсив для 60 подмосковных студентов, которых через год ждут в школах Подмосковья.
По ее словам, преподаватели одного из ведущих вузов страны проведут для студентов уроки мастерства. Тематика занятий разнообразна: решение олимпиадных задач, инновационные методики изучения физических законов, организация проектной и экспериментальной деятельности, новые форматы работы школьных научных кружков.
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