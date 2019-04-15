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Fix Price купила склад в индустриальном парке в Подмосковье
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Общество — 15 Апреля 2019, 12:08
Как информирует газета «Ведомости», что сеть магазинов фиксированных цен Fix Price купила у девелоперской компании PNK Group логистический комплекс в индустриальном парке «PNK парк Пушкино» на Ярославском шоссе.
Отмечается, что общая площадь комплекса составляет 28000 квадратных метров. Сделка прошла по схеме built-to-suit, то есть PNK Group еще предстоит возвести для Fix Price распределительный центр и передать его в собственность ритейлера.
Кроме распределительного центра в сделку войдет еще и офисный комплекс на 2500 квадратных метров. Работы на площадке начались, поэтому вести операционную деятельность на объекте Fix Price сможет уже с ноября текущего года.
Из распределительного центра в Пушкине товар будет отправляться более чем в 350 магазинов сети, находящихся в Москве и области, а также в близлежащих регионах.
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