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Александр Петухов назначен главным федеральным инспектором по Подмосковью
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Апреля 2019, 11:30
Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев 16 апреля представил главного федерального инспектора по Московской области Александра Петухова.
Щеголев отметил, что Московская область – чудесная стартовая площадка и замечательный социальный лифт. Предыдущий главный федеральный инспектор на текущий момент возглавляет Росимущество, успешно трудится на этом посту. На смену ему мы подобрали очень достойного человека – это Александр Юрьевич Петухов.
Он добавил, что Петухов начинал в училище Верховного совета, долгое время работал в ЦИК РФ. Затем был направлен в Крым, где возглавлял ЦИК Севастополя.
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