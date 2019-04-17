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Проверка аттракционов на безопасность началась в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Апреля 2019, 11:26
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, что на территории Подмосковья 17 апреля стартовала операция «Аттракцион-2019».
Отмечается, что инспекторы управления Гостехнадзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья проверяют в усиленном режиме все аттракционы, расположенные на территориях парков культуры и отдыха, развлекательных и торговых центрах региона.
В Подмосковье на данный момент зарегистрировано более 800 единиц аттракционной техники. Фактически эксплуатируются порядка 700 аттракционов.
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