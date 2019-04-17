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В «Библионочь» подмосковные библиотеки ждут 90 тысяч гостей
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Апреля 2019, 11:31
Как информируется на официальном портале правительства Московской области, что более 800 подмосковных библиотек примут участие во всероссийской акции «Библионочь-2019», библиотеки гостей ждут 19 и 20 апреля.
Представитель пресс-службы Московской губернской библиотеки отметил, что в 2019 году в акции примут участие более 800 библиотек, ожидаемое количество гостей – не менее 90000 человек.
Учреждения, которые принимают участие в проекте «Перезагрузка библиотек Подмосковья», в ходе акции смогут испытать новые методики и продемонстрировать посетителям качественные изменения в своей работе.
Библиотеки в Подмосковье будут работать допоздна 19 и 20 апреля. Читателей ждут поэтические чтения, мастер-классы, книжные ярмарки, творческие встречи, игры и постановки.
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