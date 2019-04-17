17апреля 2019
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Переменная облачность без осадков ожидается в Московском регионе в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Апреля 2019, 11:32
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 17 апреля в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха составит 12 градусов тепла.
Отмечается, что ветер ожидается северо-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
Синоптики уточняют, что высокий фон атмосферного давления станет причиной недомогания у метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, частыми мигренями, нарушениями сердечного ритма, перенесших сосудистые катастрофы.
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