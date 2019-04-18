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День донора проведут в четверг в МОНИКИ
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Общество — 18 Апреля 2019, 11:25
Как проинформировала пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что в МОНИКИ имени Владимирского при поддержке Московской областной станции переливания крови 18 апреля пройдет День донора.
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев отметил, что присоединиться к акции и стать донором может любой желающий, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний и весит больше 50 килограммов. Начало мероприятия в 9:00.
Он добавил, что мероприятие приурочено к Национальному дню донора, который ежегодно отмечается в России 20 апреля.
В Подмосковье подобные акции проводятся регулярно, добавил министр. Только с начала года удалось заготовить 14 тысяч литров донорской крови, а общее число доноров составило 22 тысячи человек.
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