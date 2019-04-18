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Сезон велопроката стартует в столице 25 апреля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Апреля 2019, 11:47
Как информирует ТАСС, что Сезон велопроката в Москве в 2019 году стартует 25 апреля, за последние несколько лет количество взятых напрокат велосипедов выросло в 15 раз.
Отмечается, что система городского велопроката заработала в российской столице в 2013 году.
За последние несколько лет количество взятых напрокат велосипедов увеличилось в 15 раз. В 2016 году ими воспользовались более 1,6 миллиона раз. В 2017 году пользователи совершили 2,4 миллиона поездок, проехав 6,8 миллиона километров.
Международный саммит лидеров в сфере развития городского транспорта впервые проходит в столице 18-19 апреля.
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