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Июньская температура ожидается в Москве на выходных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Мая 2019, 12:20
Как информируется на сайте «Метеовести», что в столице на ближайших выходных температура поднимется до июньских значений, осадков не ожидается..
Отмечается, что в Москве наконец-то прекратятся осадки. В четверг-пятницу температура ожидается близкой к норме мая, а затем поднимется до июньских значений: плюс 22-24 градуса.
Новая волна непогоды с дождями в столицу придет только в начале следующей недели, когда город попадет под влияние атлантического циклона.
16 мая в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха составит 20 градусов тепла.
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