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Около 40 нелегалов поймали в Истре во время рейда
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Мая 2019, 12:22
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в городском округе Истра полицейские в рамках рейда «Нелегал» задержали 37 незаконных мигрантов, всех их выдворят за пределы страны.
Отмечается, полицейские проверяли многоквартирные дома, торговые центры, рынки, строительные и производственные объекты, расположенные на территории городского округа.
Всего в ходе рейда составлено 48 административных протоколов, из них за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации 37 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности.
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