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Семью из трех человек задержали по подозрению в серии дачных краж в Ногинске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Мая 2019, 09:53
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в Ногинске задержали семью из трех человек, их подозревают в серии краж из дачных домов.
Отмечается, что задержаны 28-летний мужчина, его 38-летняя жена и ее 18-летний сын.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что установлено, что злоумышленники, повреждая стеклопакеты, незаконно проникали в частные и садовые дома, расположенные на территории Богородского городского округа, откуда похищали инструменты, одежду и электробытовые устройства.
Подозреваемых поймали, когда они пытались обокрасть очередную дачу. При обыске у них дома нашли еще несколько украденных вещей. Полицейские установили причастность семейства к 13 преступлениям. Общая сумма ущерба — 650 тысяч рублей.
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