21мая 2019
вторник
|
Акция по изъятию незаконных рыболовных сетей из водоемов пройдет в Подмосковье в пятницу
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 17 Мая 2019, 09:58
На территории Подмосковья 17 мая будет проходить акция «Всероссийский день без сетей», в рамках которой общественники совместно с государственными инспекторами будут извлекать рыболовные сети из местных водоемов.
Отмечается, что акция также пройдет еще как минимум в 30 субъектах России. Также во многих регионах с привлечением общественности пройдет акция по очистке водоемов от сетей. К каждой группе будет приставлен государственный инспектор, который будет составлять протоколы и записывать все изъятия сетей.
Вместе с этим на базе учебных центров Федерального агентства по рыболовству пройдут учебные семинары, на которых посетителям расскажут о правилах рыболовства, ответственности на водоемах и о вреде рыболовных сетей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +23 +25
вечером +18 +20 ночью +14 +16
Партнеры