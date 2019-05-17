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Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Подмосковье в пятницу
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Общество — 17 Мая 2019, 10:00
Как информирует пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, что в Московской области 17 мая пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде», а до 25 мая можно будет бесплатно провозить велосипеды в некоторых пригородных электричках.
Отмечается, что такая акция проходит 3 раза в год, показывая, что ездить на двухколесном транспорте удобно, быстро, полезно для здоровья и безвредно для экологии.
С 13 по 25 мая разрешен бесплатный провоз велосипедов в пригородных электричках АО «Центральная ППК» от и/или до станций Москвы и Московской области в любое время. А в электричках Московско-Тверской ППК (Ленинградское направление) бесплатный провоз разрешен до 26 мая.
Акцию поддержат ряд компаний в Пушкине, Красногорске, Одинцове, Подольске, Реутове, Балашихе и Мытищах.
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